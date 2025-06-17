Эвакуация автомобилей затянулась

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили направить мэру Алексею Орлову с просьбой взять под личный контроль работу по эвакуации с улиц города бесхозных автомобилей. На заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения они отметили, что брошенный автотранспорт продолжает создавать аварийность, мешать проезду и уборке улиц города. Принятие документа, регламентирующее его эвакуацию, затянулось на несколько месяцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вопрос об эвакуации бесхозных машин рассматривается в Екатеринбургской городской думе уже несколько лет. В октябре прошлого года комиссия по безопасности жизнедеятельности населения попросила представителей мэрии внести корректировки в проект документа постановления «Об эвакуации транспортных средств на территории Екатеринбурга». Тогда депутаты выявили в нем недочеты: в частности, он не предусматривал эвакуацию автомобилей с дворовых территорий, не содержал четких сроков изъятия и не включал возможности отправки автомобилей на территорию специальной военной операции (СВО).

Во вторник, 17 июня, заместитель директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий представил на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения скорректированный документ.

В него включили возможность передачи эвакуированных автомобилей на СВО. Кроме того, он предусматривает, что в комиссии по эвакуации будут участвовать представители района, управляющей компании и на некоторых этапах по согласованию сотрудник ГИБДД.

На автомобиле будут размещать уведомление о последующей эвакуации, если его не уберут через семь дней — оформлять комиссионный акт. После этого автомобиль эвакуируют и направят на штрафстоянку, где он проведет 90 дней, и если хозяин не объявится — машину признают бесхозной. Чтобы забрать свою машину, нужно будет полностью оплатить ее эвакуацию и хранение.

Отвечая на вопросы депутатов, докладчик пояснил, что уведомление будет не только размещено на лобовом стекле автомобиля, но и опубликовано на сайте администрации. Несмотря на то, что на прошлогоднем заседании комиссии по этому вопросу обсуждалась возможность уведомления владельцев через Госуслуги, в итоговом постановлении она реализована не будет. Господин Юровицкий пояснил, что у администрации нет технической возможности направлять такие оповещения.

Он рассказал, что услуги эвакуаторов и хранения автомобилей отдадут на аутсорсинг. Закупать их будут районные администрации на основании 44-ФЗ — через «Госзакупки» на конкурсной основе.

Заказчиками будут выступать районные администрации, закупку будут производить на средства городского бюджета из муниципальной программы благоустройства.

Сейчас проект находится на согласовании и лингвистической экспертизе. Затем его оценят с юридической точки зрения, потом он будет направлен в прокуратуру и МВД. Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Чачин уточнил у господина Юровицкого, сколько будет идти процедура согласования. Получив ответ, что она должна занять 60 дней, депутат усомнился в возможности справиться с согласованием в этот срок. «Значит, будем укладываться в 90 дней»,— ответил докладчик.

«Вы нам восемь месяцев его разрабатывали, теперь восемь месяцев будете согласовывать? Нам что делать?»,— спросил депутат Тимофей Жуков (ЕР).

«Вам? Ждать»,— ответил Виктор Юровицкий, пояснив, что не может отвечать за действия других департаментов администрации.

«Пока мы это делаем, уже не СВО, никому ничего не надо будет, все сгниет»,— возмутилась депутат от «Единой России» Марина Харитонова.

В ходе обсуждения затронули вопрос о том, как будет приниматься документ. Депутаты рассчитывали, что проект примут постановлением администрации, тогда как в мэрии ожидали, что для этого потребуется решение думы. При этом в план работы думы данный вопрос администрацией включен не был.

Депутат Виталий Чачин предложил не принимать доклад о подготовке постановления, пока не будут известны конкретные сроки. Он сообщил, что по этому вопросу проведут совместное заседание двух комиссий: по безопасности жизнедеятельности населения и по экономическому развитию. Соответствующее решение было принято на заседании второй из них, прошедшем ранее.

Тимофей Жуков предложил думской комиссии направить письмо главе города Алексею Орлову с просьбой взять на контроль принятие закона об эвакуации бесхозных автомобилей в Екатеринбурге. Его поддержали коллеги, добавив, что соответствующий вопрос попросят включить в отчет главы города перед думой 5 августа.

По итогам заседания доклад департамента благоустройства все-таки был принят.

Анна Капустина