У берегов Туапсе образовался горизонтальный смерч

Жители Туапсинского района засняли необычный горизонтальный смерч над Черным морем. Видео распространилось в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Краснодар | Телетайп», видно изогнутый смерч, который, по словам очевидцев, находился довольно близко к берегу. Автор съемки отметил, что смерч кажется «каким-то гнутым», поскольку его верхняя часть шла вдоль горизонта, а не вертикально, как обычно бывает у подобных явлений.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что 17 июня на территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Прогнозируются ливни с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 15–18 м/с.

Алина Зорина