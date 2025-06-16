В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Кубани 16 и 17 июня продолжает действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сегодня и завтра на территории региона, в том числе в Сочи и Сириусе, ожидается сильный дождь. Прогнозируются ливни с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 15-18 м/с. В реках возможны резкие подъемы уровней воды с достижением опасных отметок. В горах есть риск схода селевых потоков.

Ранее из-за сильных дождей уровень воды в реке Ира в районе поселка Дагомыс поднялся. Сейчас ситуация стабилизировалась. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Алина Зорина