Средний размер микрозайма в Петербурге за месяц сократился на 5,8%

Жители Санкт-Петербурга в мае в среднем занимали в микрофинансовых организациях 10,7 тыс. рублей. По сравнению с апрелем объем заема сократился на 5,8%, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В среднем по России размер заема в микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов в мае составил 9,7 тыс. рублей (-3,9%). Сокращение среднего чека микрозайма по стране наблюдается третий месяц подряд. Относительно мая прошлого года спад составил 2%.

Москва стала лидером по среднему размеру кредита до 30 тыс. рублей (11,31 тыс. рублей). У Северной столицы второе место. За ней идут Московская (10,37 тыс. рублей) и Новосибирская (10,25 тыс. рублей) области.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербуржцам за четыре месяца выдали на 50% меньше кредитных карт.

Татьяна Титаева