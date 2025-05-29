Петербуржцам за четыре месяца выдали на 50% меньше кредитных карт

Банки с января по апрель выдали в Санкт-Петербурге 182 тыс. кредитных карт. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отставание составило 50%, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В среднем по стране зафиксирован аналогичный спад. В лидерах оказалась Самарская область (-54,8%), там оформили 98,9 тыс. кредитных карт. На втором месте Москва (328,4 тыс., -53,5). Тройку замыкает Московская область (260,6 тыс., -53,3%). Северная столица стала четвертой по количеству выданных кредитных карт и шестой по уровню спада.

«Количество новых кредиток, выданных в январе-апреле текущего года, существенно меньше (в 2 раза) их выдачи за аналогичный период прошлого года. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в т.ч. в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний размер автокредита в апреле сократился в Петербурге на 13,2%.

Татьяна Титаева