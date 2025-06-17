Лавров и глава МИД Египта призвали Иран и Израиль к прекращению боевых действий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдельати в телефонном разговоре обсудили эскалацию между Ираном и Израилем и призвали к прекращению боевых действий. Министры осудили действия израильской армии. Египетский МИД подчеркнул, что президенты России и Египта поддерживают контакты друг с другом и другими лидерами по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу немедленного прекращения боевых действий и отказа от шагов, которые могут привести к дальнейшему ожесточению вооруженной конфронтации и расширению зоны конфликта с неизбежными негативными последствиям для всего региона»,— сообщил МИД РФ по итогу разговора Сергея Лаврова и Бадра Абдельати.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта. Владимир Путин за последние дни обсудил сложившуюся ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентами США, Ирана и Турции Дональдом Трампом, Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом, как сообщал Кремль, Россия видит нежелание Израиля воспользоваться посредническими услугами других стран.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Президент США отпросился с саммита».

Лусине Баласян