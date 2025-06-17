Облигации «Домодедово Фьюел Фасилитис» падают после новостей о конфискации аэропорта

Облигации «Домодедово Фьюел Фасилитис» демонстрируют снижение более чем на 3%, следует из данных Мосбиржи. Это происходит на фоне новостей о конфискации аэропорта в пользу государства.

На 18:02 мск облигации серии ЗО28 теряют в цене 0,1%, их доходность составляет 20,74% с погашением в феврале 2028 года. Облигации серии с фиксированным купоном серии 002Р-01 демонстрируют снижение на 12%. Доходность последней сделки по ним составила 70,99% с датой погашения в декабре 2024 года.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ холдинг», которое управляет группой компаний аэропорта Домодедово. Стоимость компании оценивается более чем в 1 трлн руб. По данным «Ъ», решение приведено в немедленное исполнение.

Подробнее об иске Генпрокуратуры — в материале «Прокуроры высадились в Домодедово».