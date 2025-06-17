Axios: Трамп проведет заседание в Белом доме по ситуации на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп 17 июня проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности в Белом доме, чтобы обсудить конфликт Израиля и Ирана, пишет Axios со ссылкой на два источника.
Фото: Evan Vucci / AP
Накануне Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде и вернулся в США. В беседе с журналистами перед вылетом он заявил, что стремится не к прекращению огня между Израилем и Ираном, а окончательному завершению кризиса вокруг иранской ядерной программы.
Он допустил, что может отправить на переговоры с Ираном спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Axios узнал, что встреча иранских и американских чиновников может пройти на этой неделе.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Президент США отпросился с саммита».