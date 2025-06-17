Объем ввода офисов в Петербурге вырастет в 2025 году более чем в два раза

В текущем году в Петербурге будет введено 155 тыс. кв. м офисных площадей, что более, чем в два раза превысит уровень 2024 года — 64 тыс. кв. м. Об этом рассказали представители IBC Real Estate 17 июня на пресс-мероприятии по предварительным итогам первого полугодия на рынке коммерческой недвижимости.

По данным компании, объем введенных офисных площадей в городе с начала года составил 101 тыс. кв. м, из которых 57% — в Московском районе. Общее предложение по итогам периода — 4,6 тыс. кв. м, за следующие полгода оно может вырасти до 4,7 тыс. кв. м.

Доля свободных площадей по итогам I полугодия — 3,8%, а к концу года аналитики прогнозируют ее снижение до 3,2%. Средняя месячная ставка аренды в классе А с 2024 года выросла с 2,8 до 2,9 тыс. руб. за кв. м, а по итогам этого года может составить 3,3 тыс. руб. за кв. м. Показатели для класса В — 1,8, 1,9 и 1,95 тыс. руб. за кв. м соответственно.

Всего с января текущего года в Петербурге продано 13 тыс. кв. м. офисов, а сдано в аренду — 64 тыс. кв. м. Крупнейшей сделкой стало приобретение «Альфа Банком» комплекса «Толстой сквер» площадью 12 тыс. кв. м. Всего в 2025 году прогнозируют сдачу аренду и продажу 300 тыс. кв. м офисных площадей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Объединенная судостроительная корпорация отказалась от аренды помещений в петербургском БЦ «Сенатор».

Артемий Чулков