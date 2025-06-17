Главные новости за 17 июня. Кавказ

Ставропольская городская дума 17 июня переизбрала Ивана Ульянченко на пост мэра краевой столицы. Действующий градоначальник опередил заместителя председателя гордумы Николая Щипачева.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу московского ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН» о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей обанкротившегося санатория «Минеральные Воды-2» по долгам предприятия на сумму 32,9 млн руб.

Жители Ставропольского края в первом квартале 2025 года потратили на 3% больше средств, чем заработали.

Министерство туризма России выделит Ставропольскому краю 112 млн рублей на развитие сети глэмпингов до 2027 года.

Генеральная прокуратура подала в суд иск о передаче государству имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева общей стоимостью свыше 41,9 млрд руб.

Правительство России списало бюджетную задолженность трех регионов на общую сумму свыше 155 млрд руб., из которых на Ставропольский край приходится около 13 млрд руб.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил отмену решения о взыскании $438 тыс. по фиктивному договору, который две компании использовали для незаконного вывода денег в страны недружественной юрисдикции.

Акционерное общество «Кавказцемент» из Карачаево-Черкесии получило статус Кавказского филиала АО «ЦЕМРОС» в рамках масштабной реорганизации холдинга.