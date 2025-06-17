«Кавказцемент» стал филиалом «ЦЕМРОСа» после реорганизации

Акционерное общество «Кавказцемент» из Карачаево-Черкесии получило статус Кавказского филиала АО «ЦЕМРОС» в рамках масштабной реорганизации холдинга. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изменения произошли в июне текущего года. Решение принято в ходе крупной реорганизации, которая предусматривает объединение более 18 предприятий группы в единую корпоративную структуру до конца года.

Новая система управления строится по вертикальному принципу с общим центром принятия решений. Такой подход обеспечит более тесную интеграцию производственных и сбытовых процессов, позволит централизовать закупки и логистику, сократить расходы и повысить общую управляемость бизнеса.

Филиал полностью сохраняет свои обязательства перед партнерами, клиентами и коллективом, уточнили в компании.

«Кавказцемент» присоединился к холдингу «Евроцемент груп» в 2004 году. В феврале 2023 года холдинг сменил название на «ЦЕМРОС».

Сырьевой базой для Кавказского филиала «ЦЕМРОСа» служит Усть-Джегутинское месторождение известняков и глин в Карачаево-Черкесии.

Согласно данным на сайте компании, «ЦЕМРОС» объединяет 18 цементных заводов и карьеры по добыче нерудных материалов. Предприятия компании работают в различных регионах России.

Николай Аксенов