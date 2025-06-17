На Ставрополье компании создали фиктивный долг в $438 тысяч для вывода денег
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил отмену решения о взыскании $438 тыс. по фиктивному договору, который две компании использовали для незаконного вывода денег в страны недружественной юрисдикции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка надзорного ведомства установила, что две коммерческие организации заключили договор на покупку программного обеспечения. На момент сделки учредители компаний являлись резидентами недружественных государств — Британских Виргинских островов и Кипра.
Фактической поставки программ для спутникового мониторинга вегетативных процессов на сельхозземлях не происходило. Необходимости в приобретении и использовании такого софта у сторон не было, расчеты по контракту отсутствовали. При этом компании создали видимость задолженности по оплате товаров для последующего обращения в суд.
Хозяйствующие субъекты инициировали арбитражный спор о взыскании искусственно созданной задолженности. Единственной целью процесса было получение судебного акта для перевода средств в страны недружественной юрисдикции.
После вмешательства прокуратуры края Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании несуществующего долга. Собранные доказательства подтвердили аффилированность участников процесса и мнимость заключенной сделки.