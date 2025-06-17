«Поле девелопмент» выкупило участок с долгостроем в Липецке

Липецкое ООО «Поле девелопмент» приобрело участок на пересечении проспекта Победы и проспекта имени 60-летия СССР в Липецке. Его площадь составляет 3,65 га, часть земли занята долгостроем. Об этом сообщили в ООО СЗ «Парковые кварталы» — дочерней компании ООО «Поле девелопмент».

Представители «Парковых кварталов» уточнили, что участок является частью городской и образовательной инфраструктуры с центральной транспортной сетью. Рядом с ним находятся Парк Победы, рестораны быстрого питания, рынок, продуктовые магазины, поликлиника, банки.

«Что конкретно будем строить на этом участке, мы пока не решили, но попробовать на себе роль отельера, ресторатора или строителя стильных многоэтажек с любимыми архитектурными бюро мы могли бы»,— рассказали в компании.

По данным Rusprofile, ООО «Поле девелопмент» было зарегистрировано в Липецком районе в январе 2022 года для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 75% компании принадлежит Александру Уваркину, 25% — ее гендиректору Светлане Бушневой. 2024 год общество закончило с выручкой в 909 млн руб. и чистой прибылью в 10 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 74 млн и 0 руб. соответственно. Дочерние организации «Поле девелопмент» — ООО СЗ «Поле девелопмент», ООО СЗ «Парковые кварталы», ООО СЗ «Парковые дома». Госпожа Бушнева также является бенефициаром ООО «Поле концепт» (рестораны и доставка продуктов). Господин Уваркин контролирует ООО «Стройсельхозгарант» (обработка и утилизация опасных отходов), ООО «Анева» (производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности), владеет долей в ООО «Неруд-Л» (разработка гравийных и песчаных карьеров) и руководит АПО «Аврора» (выращивание зерновых культур). Во всех случаях речь идет о липецких компаниях.

В начале года «Поле девелопмент» боролось за объект культурного наследия на улице Первомайской в Липецке, однако его выкупил местный ресторатор Евгений Осипов. Он предложил поднять начальную цену лота с 1 руб. до 20 млн руб.

Алина Морозова