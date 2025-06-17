В мэрии Краснодара прокомментировали переход в мессенджер MAX

Директор департамента информационной политики Краснодара Надежда Лутай заявила, что сотрудники администрации переводят в национальный мессенджер MAX только внутренние рабочие переписки и чаты. Возможность ведения публичных каналов на платформе пока отсутствует, сообщает в своем Telegram-канале глава ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее мэр города Евгений Наумов объявил о планах властей краевой столицы использовать отечественный мессенджер для делового общения. По словам градоначальника, все внутренние чаты и группы должны были быть перенесены на новую платформу в течение одного дня.

Госпожа Лутай уточнила, что официальные аккаунты администрации в соцсетях пока остаются без изменений. Взаимодействие с жителями, включая работу чат-бота МЦУ, сохранится в привычных каналах для обеспечения простоты и доступности коммуникации.

Национальный мессенджер MAX позиционируется как безопасная альтернатива зарубежным сервисам. С 1 сентября 2025 года предустановка приложения станет обязательной на всех смартфонах, продаваемых в России. Полноценный запуск платформы запланирован на осень 2025 года.

Анна Гречко