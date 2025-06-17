Тольяттинский депутат заявил о контроле качества реконструкции Парка Победы

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин взял на личный контроль реконструкцию Парка Победы в Автозаводском районе. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Работы по благоустройству Парка Победы осуществляются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время в общественной зоне проводится ремонт твердых покрытий, освещения, установка лавок и урн.

«Парк Победы — очень популярное место общего пользования, где отдыхают много людей и постоянно проводятся различные праздники. Мы рады, что ведется благоустройство. Но лучше, когда реконструкция проходит под контролем депутатов и общественников»,— отметил парламентарий.

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Андрей Сазонов