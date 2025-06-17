Количество погибших на водоемах Свердловской области снизилось в два раза
С начала года на водоемах в Свердловской области зафиксировано 15 случаев гибели людей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Главный госинспектор по маломерным судам Свердловской области Алексей Морозов призвал граждан соблюдать осторожность на воде, не оставлять детей без присмотра, избегать купания в опасных местах с сильным течением и на необорудованных пляжах.
Напомним, официально безопасными для купания признаны следующие пляжи:
- Санаторий «Гранатовая бухта» (Сысертский МО);
- База отдыха «Прометей» (Сысертский МО);
- Пляж «Линевка» (Горноуральский МО);
- Пляж на туристической базе «Аракаево» (Нижнесергинский район);
- База отдыха «Кемпинг» (МО Первоуральск);
- Пляж Билимбаевского пруда (МО Первоуральск).
С началом купального сезона спасатели, полицейские, органы местного самоуправления и волонтеры проводят рейды по водоемам, выявляя нарушения. Купание на запрещенных пляжах влечет штраф до 5 тыс. руб.