Количество погибших на водоемах Свердловской области снизилось в два раза

С начала года на водоемах в Свердловской области зафиксировано 15 случаев гибели людей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Главный госинспектор по маломерным судам Свердловской области Алексей Морозов призвал граждан соблюдать осторожность на воде, не оставлять детей без присмотра, избегать купания в опасных местах с сильным течением и на необорудованных пляжах.

Напомним, официально безопасными для купания признаны следующие пляжи:

Санаторий «Гранатовая бухта» (Сысертский МО);

База отдыха «Прометей» (Сысертский МО);

Пляж «Линевка» (Горноуральский МО);

Пляж на туристической базе «Аракаево» (Нижнесергинский район);

База отдыха «Кемпинг» (МО Первоуральск);

Пляж Билимбаевского пруда (МО Первоуральск).

С началом купального сезона спасатели, полицейские, органы местного самоуправления и волонтеры проводят рейды по водоемам, выявляя нарушения. Купание на запрещенных пляжах влечет штраф до 5 тыс. руб.

Полина Щуцкая