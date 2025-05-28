В Свердловской области выявили всего семь безопасных пляжей для купания

В 2025 году в Свердловской области только семь пляжей признаны официально пригодными для купания, сообщили в департамента информационной политики региона. Остальные водоемы либо не оборудованы должным образом, либо не соответствуют санитарным нормам.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Река Серга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подготовка к купальному сезону обсуждалась на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области. «Обеспечение безопасности на воде — это не только задача МЧС или Роспотребнадзора. Это общая ответственность органов власти, муниципалитетов, образовательных учреждений и родителей»,— подчеркнул заместитель губернатора Азат Салихов.

Безопасными признаны пляжи Верхне-Сысертского и Леневского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов, реки Серги, санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью и пляж ООО «Кемпинг». Все они оборудованы спасательными станциями и имеют безопасное дно. Летом в лагерях пройдут практические тренировки по оказанию помощи утопающим.

С началом купального сезона спасатели, полицейские, органы местного самоуправления и волонтеры будут проводить рейды по водоемам, выявляя нарушения. Купание на запрещенных пляжах влечет штраф до 5 тыс. руб.

Ранее турпоток в Свердловскую область за 11 месяцев 2024 года превысил 3 млн туристов. Кроме того, активно развивалась пляжная инфраструктура, обустроены пляжи на реке Исеть в Парке Сказов, на реке Нейва в Алапаевске и на озерах Исетское и Таватуй.

Полина Щуцкая