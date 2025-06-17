Главе СКР доложат о расследовании гибели мальчика в гипермаркете Новороссийска

Главе СКР Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах по факту гибели трехлетнего мальчика в новороссийском гипермаркете. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, трехлетний мальчик находился на втором этаже гипермаркета с мамой и бабушкой. Мальчик упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением, провалившись на первый этаж. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице.

Глава следственного управления по Краснодарскому краю Андрей Маслов предоставит Александру Бастрыкину доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что по факту гибели мальчика в новороссийском гипермаркете возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги ненадлежащего качества). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.