Образовано в 2011 году для реализации проекта модернизации самолета Ан-2 с установкой двигателя Honeywell и пятилопастного винта. Производит модель ТВС-2МС. По данным компании, общий налет у типа — более 25 тыс. летных часов. Используется для перевозки пассажиров по центральному расписанию по социальным маршрутам в таких городах, как Иркутск, Чита, Магадан, Благовещенск. Заказчиками и эксплуатантами самолета выступают частные компании РФ и государственные предприятия. В 2024 году выручка компании сократилась на 43,5%, до 39,28 млн руб., чистый убыток был 85,05 млн руб. Константин Острягин владеет 75% ООО «Русавиапром», 25% принадлежит АО «ЛИЦ Нимбус».