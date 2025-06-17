«Ростех» заморозит строительство трех мусоросжигательных заводов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация будет вынуждена заморозить «до лучших времен» строительство трех из пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани. В декабре 2024 года вице-премьер Денис Мантуров пригласил президента Владимира Путина на открытие одного из них.

Как сказал Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным, строительство мусоросжигательных заводов затормозилось на фоне пандемии COVID-19 и санкций. Первое предприятие сдали в декабре 2024 года, второе, по его словам, готово на 92%. «Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов — все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты»,— добавил глава «Ростеха» (цитата по сайту Кремля).

По словам Сергея Чемезова, для завершения строительства у госкорпорации не хватает денег. «Ростех» ведет переговоры с банками, чтобы, «может быть в определенной степени льготные кредиты получить». «Оставшиеся три завода — два завода в Подмосковье, один в Казани – мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешевые" деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится»,— продолжил господин Чемезов.

«Должок за Вами, Сергей Викторович»,— ответил Владимир Путин. Глава «Ростеха» в свою очередь пообещал, что строительство второго завода завершится в 2026 году.

В декабре 2024 года Владимир Путин на совещании затронул вопросы строительства мусоросжигательных заводов и обратился к Денису Мантурову с вопросом: где заводы и деньги? Вице-премьер сказал, что вся работа налажена и инициативу «подхватил» «Ростех». Тогда президент также просил отчитаться о ходе строительства мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий.

Петр Бузлаев