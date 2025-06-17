Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ростех» заморозит строительство трех мусоросжигательных заводов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация будет вынуждена заморозить «до лучших времен» строительство трех из пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани. В декабре 2024 года вице-премьер Денис Мантуров пригласил президента Владимира Путина на открытие одного из них.

Как сказал Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным, строительство мусоросжигательных заводов затормозилось на фоне пандемии COVID-19 и санкций. Первое предприятие сдали в декабре 2024 года, второе, по его словам, готово на 92%. «Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов — все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты»,— добавил глава «Ростеха» (цитата по сайту Кремля).

По словам Сергея Чемезова, для завершения строительства у госкорпорации не хватает денег. «Ростех» ведет переговоры с банками, чтобы, «может быть в определенной степени льготные кредиты получить». «Оставшиеся три завода — два завода в Подмосковье, один в Казани – мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более "дешевые" деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится»,— продолжил господин Чемезов.

«Должок за Вами, Сергей Викторович»,— ответил Владимир Путин. Глава «Ростеха» в свою очередь пообещал, что строительство второго завода завершится в 2026 году.

В декабре 2024 года Владимир Путин на совещании затронул вопросы строительства мусоросжигательных заводов и обратился к Денису Мантурову с вопросом: где заводы и деньги? Вице-премьер сказал, что вся работа налажена и инициативу «подхватил» «Ростех». Тогда президент также просил отчитаться о ходе строительства мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все