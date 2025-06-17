Перестройка без ускорения
Ряд сибирских регионов решили не спешить с реформой местного самоуправления
Около половины регионов Сибири не форсируют принятие новых законов о структуре местного самоуправления (МСУ) в соответствии с новым федеральным законом о переходе на одноуровневую модель. В Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике Тыва вопрос о предпочтительной для региона модели еще находится в стадии обсуждения, и сроки его завершения не ясны. Эксперты объясняют паузу, которую взяли ряд регионов, желанием точнее спрогнозировать последствия изменения структуры самоуправления.
Ряд сибирских регионов еще не определился с тем, каким будет новый закон о местном самоуправлении
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
19 июня вступает в силу большинство положений федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он вводит одноуровневую систему МСУ, но предоставляет право сохранить двухуровневую регионам с «социально-экономическими, историческими, национальными и иными особенностями». Субъекты федерации должны привести свое законодательство в соответствие с федеральным.
Некоторые регионы Сибирского федерального округа уже сделали свой выбор. В мае законы о переходе на одноуровневую модель приняли заксобрания Кемеровской и Омской областей. Впрочем, к этому времени самостоятельных сельсоветов в этих регионах почти не осталось.
Например, в Кузбассе они сохранились только в Таштагольском районе, в Омской области — в четырех районах из 32.
В том же месяце переход на одноуровневую модель поддержало заксобрание Красноярского края. Причем, в этом случае в создаваемые муниципальные округа объединяются несколько районов и городов. 19 июня верховный совет Республики Хакасия рассмотрит два взаимоисключающих законопроекта: глава региона, коммунист Валентин Коновалов предложил сохранить двухуровневую систему, а группа депутатов-единороссов в парламенте инициировала переход на одноуровневую. На 24 июня назначена сессия госсобрания — эл курултая, которая рассмотрит внесенный главой Республики Алтай Андреем Турчаком законопроект, предусматривающий одноуровневую модель.
В других регионах Сибирского федерального округа с принятием собственных профильных законов решили не торопиться. «В настоящее время вопросы территориальной организации местного самоуправления в Томской области в связи с вступлением в силу федерального закона № 33-ФЗ находятся в процессе обсуждения»,— сообщил в ответе на запрос «Ъ-Сибирь» первый вице-губернатор Андрей Дунаев, не уточнив, с кем и в какой форме проходит обсуждение. По словам представителя регионального отделения «Единой России», сейчас основное внимание партии сосредоточено на предстоящих в сентябре выборах, в первую очередь, в гордуму Томска. В Томской области пока нет ни одного муниципального округа.
В Новосибирской области процесс создания округов был запущен в апреле 2024 года, но еще далек от завершения. Пока в одноуровневые округа преобразовано девять сельских районов. «В настоящее время прорабатываются вопросы реализации названного федерального закона на территории Новосибирской области, в том числе принципы территориальной организации местного самоуправления в регионе»,— говорится в ответе и. о. министра региональной политики Игоря Атякшева «Ъ-Сибирь».
В соседнем Алтайском крае в этом году было сформировано несколько муниципальных округов. Как сообщил вице-спикер заксобрания Денис Голобородько, в краевом парламенте создана рабочая группа для обсуждения дальнейшего хода реформы. В ее состав вошли 27 человек — представители законодательной, исполнительной власти, муниципалитетов.
«Первое заседание группы состоится в июне. Планируем, что основной блок обсуждений пройдет летом, а после парламентских каникул, осенью, мы уже выйдем с первыми законопроектами на сессию»,— рассказал господин Голобородько «Ъ-Сибирь».
Никаких законопроектов, касающихся реформы МСУ, не поступало пока и в верховный хурал Республики Тыва. В этом регионе пока также нет муниципальных округов. «Конечно, сегодня обсуждаются вопросы корректировки регионального законодательства о местном самоуправлении. Анализируем совместно с правительством. На момент вступления федерального закона в силу, 19 июня, мы остаемся на двухуровневой системе. Есть много нюансов, которые необходимо учитывать при принятии решения»,— сказала «Ъ-Сибирь» председатель комитета республиканского парламента по конституционно-правовой политике и местному самоуправлению Людмила Осмоловская. В начале июня сообщалось, что мэр Кызыла Карим Сагаан-оол обсудил реформу МСУ с побывавшем в Туве вице-президентом Федеральной палаты адвокатов РФ Евгением Рубинштейном. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе мэрии, господин Сагаан-оол поддерживает одноуровневую модель, но переход к ней должен быть аккуратным и гибким.
Эксперты объясняют паузу, которую взяли ряд регионов, желанием точнее спрогнозировать последствия.
«Алтайский край начал перевод части районов на одноуровневую систему МСУ еще до принятия федерального закона в окончательной редакции Госдумой. Поэтому сейчас возникла надобность оценить пройденный путь реформы и выработать рекомендации для ее дальнейшего хода»,— сказал «Ъ-Сибирь» политолог из Алтайского края Константин Лукин.
Его коллега из Томской области Сергей Шпагин предполагает, что томские власти стремятся учесть опыт соседних регионов — как позитивный, так и негативный. Как писал «Ъ-Сибирь», акции протеста против перехода на одноуровневую систему имели место в Красноярском и Алтайском краях, республиках Хакасия и Алтай.
Согласно №33-ФЗ, законы и нормативные правовые акты субъектов федерации, регулирующие вопросы организации МСУ, должны быть приведены в соответствие с ним не позднее 1 января 2027 года. Поэтому в Новосибирской области местный закон об МСУ предстоит рассмотреть уже следующему созыву заксобрания — действующий проведет свою последнюю сессию 3 июля.