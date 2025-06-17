Перестройка без ускорения

Около половины регионов Сибири не форсируют принятие новых законов о структуре местного самоуправления (МСУ) в соответствии с новым федеральным законом о переходе на одноуровневую модель. В Томской и Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике Тыва вопрос о предпочтительной для региона модели еще находится в стадии обсуждения, и сроки его завершения не ясны. Эксперты объясняют паузу, которую взяли ряд регионов, желанием точнее спрогнозировать последствия изменения структуры самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ряд сибирских регионов еще не определился с тем, каким будет новый закон о местном самоуправлении

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ряд сибирских регионов еще не определился с тем, каким будет новый закон о местном самоуправлении

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

19 июня вступает в силу большинство положений федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он вводит одноуровневую систему МСУ, но предоставляет право сохранить двухуровневую регионам с «социально-экономическими, историческими, национальными и иными особенностями». Субъекты федерации должны привести свое законодательство в соответствие с федеральным.

Некоторые регионы Сибирского федерального округа уже сделали свой выбор. В мае законы о переходе на одноуровневую модель приняли заксобрания Кемеровской и Омской областей. Впрочем, к этому времени самостоятельных сельсоветов в этих регионах почти не осталось.

Например, в Кузбассе они сохранились только в Таштагольском районе, в Омской области — в четырех районах из 32.

В том же месяце переход на одноуровневую модель поддержало заксобрание Красноярского края. Причем, в этом случае в создаваемые муниципальные округа объединяются несколько районов и городов. 19 июня верховный совет Республики Хакасия рассмотрит два взаимоисключающих законопроекта: глава региона, коммунист Валентин Коновалов предложил сохранить двухуровневую систему, а группа депутатов-единороссов в парламенте инициировала переход на одноуровневую. На 24 июня назначена сессия госсобрания — эл курултая, которая рассмотрит внесенный главой Республики Алтай Андреем Турчаком законопроект, предусматривающий одноуровневую модель.

В других регионах Сибирского федерального округа с принятием собственных профильных законов решили не торопиться. «В настоящее время вопросы территориальной организации местного самоуправления в Томской области в связи с вступлением в силу федерального закона № 33-ФЗ находятся в процессе обсуждения»,— сообщил в ответе на запрос «Ъ-Сибирь» первый вице-губернатор Андрей Дунаев, не уточнив, с кем и в какой форме проходит обсуждение. По словам представителя регионального отделения «Единой России», сейчас основное внимание партии сосредоточено на предстоящих в сентябре выборах, в первую очередь, в гордуму Томска. В Томской области пока нет ни одного муниципального округа.

В Новосибирской области процесс создания округов был запущен в апреле 2024 года, но еще далек от завершения. Пока в одноуровневые округа преобразовано девять сельских районов. «В настоящее время прорабатываются вопросы реализации названного федерального закона на территории Новосибирской области, в том числе принципы территориальной организации местного самоуправления в регионе»,— говорится в ответе и. о. министра региональной политики Игоря Атякшева «Ъ-Сибирь».

В соседнем Алтайском крае в этом году было сформировано несколько муниципальных округов. Как сообщил вице-спикер заксобрания Денис Голобородько, в краевом парламенте создана рабочая группа для обсуждения дальнейшего хода реформы. В ее состав вошли 27 человек — представители законодательной, исполнительной власти, муниципалитетов.

«Первое заседание группы состоится в июне. Планируем, что основной блок обсуждений пройдет летом, а после парламентских каникул, осенью, мы уже выйдем с первыми законопроектами на сессию»,— рассказал господин Голобородько «Ъ-Сибирь».

Никаких законопроектов, касающихся реформы МСУ, не поступало пока и в верховный хурал Республики Тыва. В этом регионе пока также нет муниципальных округов. «Конечно, сегодня обсуждаются вопросы корректировки регионального законодательства о местном самоуправлении. Анализируем совместно с правительством. На момент вступления федерального закона в силу, 19 июня, мы остаемся на двухуровневой системе. Есть много нюансов, которые необходимо учитывать при принятии решения»,— сказала «Ъ-Сибирь» председатель комитета республиканского парламента по конституционно-правовой политике и местному самоуправлению Людмила Осмоловская. В начале июня сообщалось, что мэр Кызыла Карим Сагаан-оол обсудил реформу МСУ с побывавшем в Туве вице-президентом Федеральной палаты адвокатов РФ Евгением Рубинштейном. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе мэрии, господин Сагаан-оол поддерживает одноуровневую модель, но переход к ней должен быть аккуратным и гибким.

Эксперты объясняют паузу, которую взяли ряд регионов, желанием точнее спрогнозировать последствия.

«Алтайский край начал перевод части районов на одноуровневую систему МСУ еще до принятия федерального закона в окончательной редакции Госдумой. Поэтому сейчас возникла надобность оценить пройденный путь реформы и выработать рекомендации для ее дальнейшего хода»,— сказал «Ъ-Сибирь» политолог из Алтайского края Константин Лукин.

Его коллега из Томской области Сергей Шпагин предполагает, что томские власти стремятся учесть опыт соседних регионов — как позитивный, так и негативный. Как писал «Ъ-Сибирь», акции протеста против перехода на одноуровневую систему имели место в Красноярском и Алтайском краях, республиках Хакасия и Алтай.

Согласно №33-ФЗ, законы и нормативные правовые акты субъектов федерации, регулирующие вопросы организации МСУ, должны быть приведены в соответствие с ним не позднее 1 января 2027 года. Поэтому в Новосибирской области местный закон об МСУ предстоит рассмотреть уже следующему созыву заксобрания — действующий проведет свою последнюю сессию 3 июля.

Валерий Лавский