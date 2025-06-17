Ростовская область заняла 32 место среди регионов по уровню доходов населения

Ростовская область расположилась на 32-м месте среди регионов по уровню доходов населения. Это отражается в аналитике данных за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На Дону за чертой бедности оказались 7,7% населения. Это на 1,9% меньше прошлогодних показателей.

Вместе с тем, соседний Краснодарский край занимает 19-е место, однако лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там среднедушевой доход превышает 117 тыс. руб. Замыкает список Республика Ингушетия с доходом около 22,5 тыс. руб. на человека.

Мария Хоперская