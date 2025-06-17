Крюков Алексей Сергеевич

Родился в 1982 году в городе Норильске Красноярского края. Окончил Российский государственный торгово-экономический университет в Москве (сейчас — Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова). С марта 2008-го по 2010 год — коммерческий директор ООО «Интеллектуальные системы Столица» (работает на рынке систем ГЛОНАСС). С июля 2010-го по 2015 год был финансовым директором ООО «Дакар-Авто», поставщика спецтехники и коммерческого транспорта. С 2016 по 2018 год работал в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С. А. Чаплыгина в отделе маркетинга. С декабря 2020 года занимает пост гендиректора ООО «Русавиапром».