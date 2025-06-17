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Коммунисты выдвинули пенсионера кандидатом на выборы главы Оренбуржья

Пенсионер Рамиль Гафаров подал заявление на выдвижение кандидатом на пост губернатора Оренбуржья от партии «Коммунисты России». Об этом сообщает облизбирком.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Члены рабочей группы выдали господину Гафарову подтверждение о получении документов и разрешение на открытие избирательного счета. Кроме него в качестве кандидатов на выборы главы региона заявились врио губернатора Евгений Солнцев (от «Единой России») и общественный деятель, филолог и педагог Карина Салихова (от партии «Новые люди»).

Период выдвижения кандидатов на досрочных выборах главы региона продлится до 18:00 (MSK+2) 4 июля. Для регистрации каждому кандидату необходимо собрать 236 подписей депутатов и глав муниципальных образований.

Георгий Портнов

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