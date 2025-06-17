Коммунисты выдвинули пенсионера кандидатом на выборы главы Оренбуржья

Пенсионер Рамиль Гафаров подал заявление на выдвижение кандидатом на пост губернатора Оренбуржья от партии «Коммунисты России». Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Члены рабочей группы выдали господину Гафарову подтверждение о получении документов и разрешение на открытие избирательного счета. Кроме него в качестве кандидатов на выборы главы региона заявились врио губернатора Евгений Солнцев (от «Единой России») и общественный деятель, филолог и педагог Карина Салихова (от партии «Новые люди»).

Период выдвижения кандидатов на досрочных выборах главы региона продлится до 18:00 (MSK+2) 4 июля. Для регистрации каждому кандидату необходимо собрать 236 подписей депутатов и глав муниципальных образований.

Георгий Портнов