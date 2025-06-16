В Оренбуржье первый кандидат подал документы для регистрации на выборах губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев представил в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах главы региона. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Фото: пресс-служба президента РФ
«Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев выдвинут Оренбургским региональным отделением политической партии "Единая Россия". Ему выдано разрешение на открытие специального избирательного счета»,— говорится в сообщении.
После подачи документов Евгений Солнцев может приступить к сбору подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку своего выдвижения. Документы на выдвижение кандидатов на должность губернатора Оренбургской области будут приниматься до 18:00 (MSK+1) 4 июля. Выборы в регионе пройдут с 12 по 14 сентября.