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В Оренбуржье первый кандидат подал документы для регистрации на выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев представил в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах главы региона. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев выдвинут Оренбургским региональным отделением политической партии "Единая Россия". Ему выдано разрешение на открытие специального избирательного счета»,— говорится в сообщении.

После подачи документов Евгений Солнцев может приступить к сбору подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку своего выдвижения. Документы на выдвижение кандидатов на должность губернатора Оренбургской области будут приниматься до 18:00 (MSK+1) 4 июля. Выборы в регионе пройдут с 12 по 14 сентября.

Георгий Портнов

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