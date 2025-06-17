Партия «Новые люди» определилась с кандидатом на выборах главы Оренбуржья

Карина Салихова стала кандидатом от партии «Новые люди» на выборы губернатора Оренбургской области. Решение принято на конференции регионального отделения партии. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Карина Салихова — общественный деятель, филолог и педагог. Она также возглавляет оренбургское отделение партии.

Кандидат известна своей работой в АНО «Федерация мудрых родителей» и по участию в проекте «Семейная трансформация». Ее деятельность связана с поддержкой семей и социальной помощью.

Выборы губернатора Оренбургской области пройдут 14 сентября. Голосование продлится три дня: 12, 13 и 14 сентября.

Перед этим «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом на выборах губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. Он занимает пост врио главы региона.

Георгий Портнов