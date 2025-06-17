СКР: ВСУ нанесли удар по Донецку ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ленинскому району Донецка, по предварительным данным, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил «РИА Новости» представитель регионального управления Следственного комитета России.

На удар из HIMARS, по словам собеседника агентства, указывают фрагменты осколков от реактивных снарядов, найденные на месте. Он добавил, что огонь велся по кварталу, где не было военной техники.

Утром 17 июня под обстрел попал двухэтажный дом на улице Кирова. Обрушились крыша и часть здания. По данным властей города, пострадали десять человек: у четырех легкие травмы, у остальных — средние и тяжелые. Сообщалось о погибших, но их число не называлось.