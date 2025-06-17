При обстреле Донецка пострадали 10 человек

Десять мирных жителей пострадали в результате украинского обстрела Ленинского района Донецка, сообщил глава города Алексей Кулемзин. По предварительным данным, есть погибшие, но их число не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

«Скорая сейчас эвакуировала 10 человек раненых: 4 в более-менее легкой форме, остальные в разной степени тяжести: и средней, и тяжелой. Всем оказывается сейчас квалифицированная медицинская помощь»,— сказал господин Кулемзин (цитата по ТАСС).

Как сообщил корреспондент «РИА Новости», под обстрел попал двухэтажный дом на улице Кирова. Судя по фотографиям информагентств, обрушилась часть дома и крыша. Повреждено несколько автомобилей.

По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО HIMARS. «Речь идет о трех или четырех прилетах по мирным кварталам»,— пояснил глава города.

Утром сообщалось о примерно десяти взрывах в Ленинском районе Донецка. Работала система ПВО. Ночью в девятиэтажном доме в том же районе произошел пожар, писал Алексей Кулемзин в Telegram-канале без указания причины возгорания. В результате пожара погиб один мужчина.