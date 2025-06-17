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В Ярославле закрылся еще один супермаркет «Лотос»

В Ярославле супермаркет «Лотос» в ТЦ «Гигант» закрыт с 16 июня. Об этом сообщают региональные СМИ и местные жители в соцсетях.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

По данным СМИ, магазин больше не будет работать. Напомним, что «Лотос» — единственная ярославская сеть супермаркетов. Директор ООО «Лотос-Ритейл» Игорь Блохин ранее рассказывал «Ъ-Ярославль», что небольшой сети в настоящих условиях трудно конкурировать с федеральными сетями.

На этом фоне магазины «Лотос» начали закрываться. Так, вместо супермаркета ярославской сети на площадях торгового центра на улице Большой Октябрьской открыли магазин сети «Пятерочка».

Алла Чижова

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