Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о пяти самых дорогих браслетах Cartier, проданных в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Обожаю рубрику на сайте Sotheby’s про самые дорогие, интересные и необычные лоты. На сей раз вышел материал о пяти самых дорогих браслетах Cartier, проданных аукционным домом за один только 2024 год. И как человек, который когда-то лично был в зале во время лондонского аукциона, когда продавали один из важнейших Cartier в истории — знаменитый браслет с пантерой из коллекции герцогини Виндзорской, я прочитала и перескажу главное с особенным удовольствием. Тот лот, поставивший в 2010-м рекорд цены на браслеты Cartier, продали за 4,5 млн фунтов. За прошлый год результаты, конечно, не так впечатляют. Но по ним можно проследить тенденции.

Совершенно предсказуемо в списке два браслета с мотивом пантеры. За $114 тыс. ушел жесткий широкий браслет с мотивом пятен пантеры. А за сумму почти €300 тыс. продали браслет в виде тигра. Уже не абстрактный, а вполне себе фигуративный, с головой и лапами, обнимающими запястье. Предсказуемы два рекорда на браслеты знакового для Cartier стиля Tutti Frutti: оба 1930-х годов выпуска, оба ушли за сумму около €500 тыс., один чуть-чуть не дотянул, а другой немного перевалил заветные полмиллиона. Пятый рекорд года — €150 тыс. — поставил классический бриллиантовый браслет. Что интересно, это украшение 1920-х годов 18 размера, поэтому вполне вероятно, что браслет мужской.

Анна Минакова