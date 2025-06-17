Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, на что ориентируются представители поколения 50+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Серебряное поколение» само задает тренды. В соцсетях мне уже несколько раз попадались ролики, посвященные старости мечты. Они резко отличаются от привычного контента, созданного молодыми пользователями. В одном из видео женщины явно старше 60 рассказали, как решили объединиться с подругами и вместе купить большой дом. Они вдохновленно делятся, что не хотят встречать старость в одиночку, поэтому придумали коммьюнити. В таком частном доме каждая жительница — хозяйка, у каждой — своя уютная комната и личное пространство. Еще есть общая просторная кухня, гостиная, где можно читать или вязать вместе, а рядом с домом небольшой сад. По замыслу женщины согласованно ведут быт, поддерживают друг друга, раз в неделю приходит помощница для уборки в доме и приглашенный доктор или медсестра. «Хотели бы такую старость?»,— спрашивает закадровый голос.

Не исключаю, что интерьеры дома сгенерированы искусственным интеллектом, но точно знаю, что в знаменитых «голубых зонах» (точках мира с наивысшим уровнем долголетия населения) такой формат проживания практикуется.

Концепция «серебряной экономики» возникла еще в прошлом веке. Общество признало, что качество жизни после выхода на пенсию можно и нужно улучшать. Бизнес стал предлагать людям старше 50 новые формы досуга, специальные товары, адаптированную fashion-среду, продукты Age-tech на фоне стремительной цифровизации возрастных людей. При этом категория 50+ все еще остается за периметром активной работы маркетологов. Агентство NMiGroup недавно выяснило, что более 2/3 брифов на проведение рекламных кампаний в digital ограничиваются 45-ю годами. Хотя все в мире уже приняли как факт: рост аудитории 50-55+ становится глобальным экономическим трендом. По данным Росстата, доля таких граждан в стране — почти 65%. Многие из них работают, имеют свои доходы и накопления, а еще пользуются личным компьютером и мобильными устройствами.

И вот что я вижу: огромная часть образа жизни людей старшего поколения остается за пределами цифрового мира. Но это пока! Скоро нам расскажут, в каком доме лучше встречать старость и какими могут быть цифровые способы «общения» с уже ушедшими близкими. Я уж молчу о приближении эпохи состаривания первых инфлюенсеров, которые будут с размахом транслировать свои новые потребности и сложности, и кто-то в этой волне будет первым.