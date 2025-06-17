Росприроднадзор обнаружил сброс стоков в Воронежское водохранилище

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило сброс сточных вод в Воронежское водохранилище со строительной площадки на улице Остужева, 2Д рядом с Северным мостом и парком «Дельфин». Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с места сброса стоков в Воронежское водохранилище

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Фото с места сброса стоков в Воронежское водохранилище

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

По данным контролирующего органа, на строительной площадке вырыт котлован, по периметру которого установлено оборудование, откачивающее грунтовые воды. Затем по системе трубопроводов они попадают в акваторию водоема.

Сотрудники ведомства обнаружили место сброса стоков в результате выездного обследования, которое проводилось для проверки опубликованных в СМИ сведений. Управление устанавливает лицо, допустившее нарушение.

На прошлой неделе воронежский СКР повторно возбудил дело из-за сброса стоков в Дон в селе Новоживотинное Рамонского района.

Юрий Голубь