Следственный комитет повторно возбудил дело о стоках в Дон в Воронежской области

Управление следственного комитета России по Воронежской области повторно возбудило уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту загрязнения реки Дон в селе Новоживотинное Рамонского района Воронежской области. Председатель СК Александр Быстрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первый раз дело было возбуждено в конце мая семилукским межрайонным отделом управления СК. Накануне сообщение о сбросе неочищенных стоков в реку появилось в эфире одного из федеральных телеканалов. Тогда прокуратура Рамонского района отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

В марте арбитражный суд Липецкой области частично поддержал требование Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к МУП «Лебедянский водоканал». Было решено взыскать с предприятия 16,5 млн из 24,5 млн руб. ущерба, причиненного реке Дон.

Юрий Голубь