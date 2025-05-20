Татьяна Малахова покидает должность главы курского облизбиркома
Председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и Татьяна Малахова
Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна
Господин Хинштейн встретился с экс-главой облизбиркома и вручил ей почетную грамоту.
Татьяне Малаховой 46 лет. В 2011–2019 годах она возглавляла территориальную избирательную комиссию Горшеченского района Курской области, в 2019–2021 годах — базовую территориальную избирательную комиссию того же муниципалитета. В 2021-м была выдвинута Центризбиркомом и впоследствии назначена экс-губернатором Романом Старовойтом главой облизбиркома. Сменила на этом посту Галину Заику.