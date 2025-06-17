Путин утвердил нацпроект «Роскосмоса» по космической деятельности

В текущем году с российских космодромов планируется осуществить более 20 пусков ракет космического назначения, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он также сообщил, что президент Владимир Путин утвердил нацпроект «Развитие космической деятельности РФ».

«20 мая на стратегии у председателя правительства мы первый раз представили новую версию национального проекта,— рассказал господин Баканов в ходе выступления в Совете федерации (цитата по ТАСС),— а на позапрошлой неделе утвердили ее у президента».

Глава «Роскосмоса» сообщал, что Минфин одобрил нацпроекту финансирование в размере 4,5 трлн руб. Проект рассчитан до 2036 года. Он предусматривает запуск 886 спутников интернета «Рассвет». Господин Путин говорил, что нацпроект охватит важнейшие для России направления — от создания многоспутниковых группировок и национальной орбитальной станции до изучения дальнего космоса. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, новые инициативы в космической сфере планируется реализовывать со следующего года.

О деятельности госкорпорации — в материале «Ъ FM» «"Роскосмос" ставит на Луну».