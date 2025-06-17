Мэрия намерена в июне выделить «Нижегородскому водоканалу» еще 200 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода в рамках июньских поправок в городской бюджет 2025 года намерена выделить АО «Нижегородский водоканал» еще 200 млн руб. на погашение долгов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, имеющейся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Указанную сумму город за счет собственных средств направит предприятию в виде безвозмездного вклада, не увеличивающего уставной капитал акционерного общества.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2025 года «Нижегородскому водоканалу» выделили 1 млрд руб., поступивших из бюджета региона, на погашение кредиторской задолженности.

В 2024 году мэрия просила у правительства региона 5 млрд руб. на погашение долгов водоканала. За 2024 и начало 2025 года предприятию безвозмездно выделили 3,3 млрд руб. и еще 3,5 млрд — в виде займа под небольшой процент. По оценке замгубернатора Егора Полякова, в 2025 году необходимо рефинансировать 2-3 млрд руб. задолженности «Нижегородского водоканала» по кредитам, привлеченным ранее под плавающие ставки.

Галина Шамберина