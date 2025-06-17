Новак: смягчение санкций не заложено в базовый прогноз развития экономики России

Вице-премьер Александр Новак заявил, что сценарий, предполагающий смягчение санкций в отношении России, есть в прогнозах Минэкономразвития. Однако, по его словам, такой вариант не является основным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В базовом сценарии прогноза, утвержденном правительством, не закладывается резких изменений с точки зрения санкционного давления»,— сказал господин Новак «Ведомостям».

Вице-премьер рассказал, что в условиях санкций и ограниченного доступа к финансовым рынкам за рубежом российские компании находят новые источники финансирования внутри страны. По его мнению, это способствовало увеличению спроса на облигации и акции, а также росту фондового рынка.

Александр Новак высказал мнение, что постепенное охлаждение экономики уже происходит. Он назвал общей целью правительства и Центробанка недопущение переохлаждения экономики в краткосрочном периоде. Прогноз по инфляции на текущий год в России сохраняется на уровне 7,6%.

Екатерина Отрашкевич