Две жительницы Йошкар-Олы стали жертвами мошенников под предлогом заработка на инвестициях. Общий ущерб составил 6,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двое жителей Йошкар-Олы потеряли 6,4 млн рублей на «инвестициях» в криптовалюту

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Двое жителей Йошкар-Олы потеряли 6,4 млн рублей на «инвестициях» в криптовалюту

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

22-летней девушке предложили начать инвестировать через знакомство в соцсетях. Ей рассказали о способах заработка на криптобирже и убедили ее внести первоначальный вклад — 15 тыс. руб. Позже, под предлогом увеличения прибыли, жительницу Йошкар-Олы уговорили взять кредиты, обменять средства на криптовалюту и перевести их на кошелек «аналитика».

После этого ей пришло фальшивое письмо от имени портала «Госуслуги» о якобы налоговой проверке. Чтобы обойти «блокировку», мошенники убедили девушку привлечь поручителя — ее мать. На нее также оформили «инвестиционный» счет и кредит. В итоге девушка перевела злоумышленникам более 2,4 млн руб., включая заемные средства и деньги, занятые у знакомых.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ, часть 4 (мошенничество).

В ведомстве отметили, что по той же схеме пострадала 41-летняя жительница республики, переведя мошенникам более 4 млн руб. заемных средств.

Анар Зейналов