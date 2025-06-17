В Волгограде ликвидировали подпольный цех по выращиванию осетровых

В Волгограде в автосервисе нашли подпольный цех, где выращивали рыбу особо ценных осетровых пород. Полиция изъяла более 700 экземпляров осетровых весом почти 700 кг, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Стоимость изъятой рыбы составила более 10 млн руб.

По данным МВД, руководитель одного из автосервисов города организовал подпольный цех в подсобке. К противоправной деятельности он привлек знакомого. Мужчины поставили в помещении специально оборудованные бассейны, в которых разводили осетровых. Деятельность цеха велась без разрешения и соблюдения санитарных норм, рыбу сбывали нелегально.

Назначены экспертизы и исследования, по результатам которых решат вопрос о возбуждении дела по ч. 4 ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). По этой статье грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Также полиция изъяла «документы, имеющие доказательственное значение».

В сентябре 2024 года в Екатеринбурге выявили подпольный цех по переработке, вялению и копчению рыбы. Там в антисанитарных условиях работали два мигранта из Средней Азии, рыбу готовили для компаний «Дельта» и «Капитан».