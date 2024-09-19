На ЖБИ в Екатеринбурге выявили подпольный рыбный цех с антисанитарией

В районе ЖБИ в Екатеринбурге обнаружили подпольный цех по переработке, обработке, засолке, вялению и копчению рыбы, сообщил в своем telegram-канале член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Цех располагался на грязном складе на ул. Бетонщиков, 5/1, во время проверки там в антисанитарных условиях работали два мигранта из Средней Азии. Согласно маркировке, производство находилось в Полевском (Свердловская область), рыба готовилась для компаний «Дельта» и «Капитан». «И у них действительно есть рыбный цех в Полевском — поэтому либо кто-то работает под их вывеской, либо они отдали работу на вот такой антисанитарный подряд»,— прокомментировал Дмитрий Чукреев.

Напомним, в августе Россельхознадзор выявил в трех сельских поселениях Белоярского района Свердловской области продажу небезопасного мяса. Из оборота изъяли 60 кг мяса и мясной продукции.

Ирина Пичурина