В ходе операции «Нелегал» предотвращена попытка бегства мигрантов с овощной базы в Самаре
В рамках операции «Нелегал – 2025» проведен рейд на овощной базе, расположенной на ул. Дальневосточной в Самаре. При этом несколько мигрантов безуспешно попытались перелезть через бетонный забор и скрыться, сообщили сегодня в региональном Главке.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе осмотра территории объекта полицейские при поддержке бойцов ОМОНа изучили разрешительные и удостоверяющие личность документы у более чем 30 работников и посетителей торговой площадки. С попытавшимися бежать мигрантами сейчас проводится работа — выясняются причины такого поведения.
Также в отношении одного из работников базы собран административный материал за нарушение режима пребывания на территории РФ, а в отношении четырех его соотечественников — за осуществление трудовой деятельности без соответствующего разрешения.
На работодателей, нарушивших требования миграционного законодательства при привлечении иностранной рабочей силы, составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.15 КоАП РФ.