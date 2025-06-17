В ходе операции «Нелегал» предотвращена попытка бегства мигрантов с овощной базы в Самаре

В рамках операции «Нелегал – 2025» проведен рейд на овощной базе, расположенной на ул. Дальневосточной в Самаре. При этом несколько мигрантов безуспешно попытались перелезть через бетонный забор и скрыться, сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе осмотра территории объекта полицейские при поддержке бойцов ОМОНа изучили разрешительные и удостоверяющие личность документы у более чем 30 работников и посетителей торговой площадки. С попытавшимися бежать мигрантами сейчас проводится работа — выясняются причины такого поведения.

Также в отношении одного из работников базы собран административный материал за нарушение режима пребывания на территории РФ, а в отношении четырех его соотечественников — за осуществление трудовой деятельности без соответствующего разрешения.

На работодателей, нарушивших требования миграционного законодательства при привлечении иностранной рабочей силы, составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.15 КоАП РФ.

Алексей Алексеев