Силы ПВО сбили три украинских дрона в Калужской области

Российские силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

Один БПЛА сбит в Козельском районе. Второй — в Людиновском районе. Его осколки незначительно повредили фасад школы. Третий беспилотник перехвачен над Хвастовичским районом. Сведений о пострадавших ни в одном из районов не поступало.

По данным Минобороны, силы ПВО с 23:30 мск 16 июня до 7:00 мск 17 июня уничтожили 147 украинских беспилотников. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.