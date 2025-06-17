Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 147 БПЛА

В период с 23:30 мск 16 июня до 7:00 17 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

В ведомстве уточнили, что с 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск 17 июня перехвачено и уничтожено 198 украинских БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки двух БПЛА, летевших в сторону города. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. В Тверской области также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областей пока не комментировали ночные атаки.