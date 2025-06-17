WhatsApp объяснил условия показа рекламы в обновленном приложении

В обновленном приложении WhatsApp появятся платные подписки на каналы и инструменты для их продвижения, а также реклама в статусах, сообщили в компании. Однако новые функции пока не будут доступны пользователям в России из-за отсутствия монетизации на фоне действия санкций.

Реклама в приложении будет отображаться в каталоге каналов и в разделе «Статусы». Подписки на каналы можно будет оформлять ежемесячно. В будущем WhatsApp планирует взимать с авторов каналов с платной подпиской 10% комиссии. Также у администраторов появится инструмент, с помощью которого можно повысить видимость канала.

При формировании рекламных блоков будет использоваться только ограниченная информация о пользователе, подчеркнули разработчики. «Это могут быть сведения о вашей стране или городе, языке, каналах, на которые вы подписаны, — сказано в сообщении. — Если вы добавили WhatsApp в Центр аккаунтов, мы также будем использовать данные о ваших рекламных предпочтениях и информацию из других аккаунтов Meta (признана экстремистcкой и запрещена на территории России)».

Новые функции будут доступны на вкладке «Актуальное» — отдельно от личных чатов. Пользователей, которые применяют WhatsApp только для общения с друзьями и близкими, изменения не затронут. В компании объяснили, что эти обновления созданы, чтобы помочь админам, организациям и компаниям развиваться в WhatsApp.

Екатерина Отрашкевич