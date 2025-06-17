Адыгее спишут 1,5 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

Правительство России приняло решение о списании задолженности Республики Адыгея по бюджетным кредитам в объеме 1,5 млрд руб. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно документу, долг региона был сформирован на 1 марта 2024 года. В перечень также вошли Алтайский и Ставропольский края — долги субъектов РФ составили 1,1 млрд и 12,9 млрд руб. соответственно. Общая сумма списания превысила 15,5 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что государственный долг Краснодарского края сократился на 4,87 млрд руб. (4,1%) и составил 112,77 млрд руб. по состоянию на 1 января 2025 года.

Анна Гречко