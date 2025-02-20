Госдолг Кубани за год сократился на 4,1%

Государственный долг Краснодарского края сократился на 4,87 млрд руб. (4,1%) и составил 112,77 млрд руб. по состоянию на 1 января 2025 года. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

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В 2024 году регион погасил государственные облигации на сумму 9,50 млрд руб. и задолженность по бюджетным кредитам из федерального бюджета в размере 4,22 млрд руб.

Кроме того, Министерство финансов России списало Краснодарскому краю задолженность по бюджетным кредитам на 32,6 млн руб. в рамках налоговых поступлений от реализации новых инвестиционных проектов.

Для финансирования инфраструктурных проектов на Кубань были привлечены средства из федерального бюджета в общем объеме 8,88 млрд руб.

Ранее краевой минфин прогнозировал увеличение госдолга до 171 млрд руб. к 2025 году. По состоянию на 1 января 2024 года объем госдолга Кубани достигал 117,6 млрд руб.

Нурий Бзасежев