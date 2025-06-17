На Дону заболеваемость корью уменьшилась в 50 раз в 2025 году

За первые пять месяцев 2025 года заболеваемость корью в Ростовской области снизилась в 52 раза. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Екатерины Ергановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«За пять месяцев текущего года в Ростовской области ситуация по заболеваемости корью, коклюшем и краснухой благополучная. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, отмечено снижение заболеваемости корью в 51,8 раза. Охват прививками детей и взрослых соответствует рекомендуемому уровню и составляет более 95%», – рассказала Ерганова.

Подавляющее большинство заболевших – это непривитые, отметила санитарный врач. Среди них 82% не были вакцинированы против кори, 40,7% — дети до 14 лет, 1% — подростки.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что инфекционная заболеваемость в Ростовской области за последние четыре года выросла на 9,7%, при этом, 94,1% всех случаев приходится на воздушно-капельные инфекции — грипп, ОРВИ и корь.

Наталья Белоштейн