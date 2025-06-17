Инфекционная заболеваемость в Ростовской области выросла на 9,7%

Инфекционная заболеваемость в Ростовской области за четыре года выросла на 9,7%, при этом 94,1% всех случаев приходится на воздушно-капельные инфекции — грипп, ОРВИ и корь. Об этом сообщил Роспотребнадзор, представив статистику по различным видам инфекций в регионе за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, воздушно-капельные болезни составляют подавляющее большинство случаев инфицирования. На втором месте находятся природно-очаговые и прочие инфекции — 2,9% от общего числа заражений. Доля болезней с фекально-оральным механизмом передачи составляет 2%.

Паразитарные заболевания, социально значимые инфекции и парентеральные болезни встречаются реже всего — по 0,4%, 0,4% и 0,2% соответственно. Чаще всего инфекционные и паразитарные болезни диагностируют у детей до 17 лет — на эту возрастную группу приходится 55% всех случаев, поясняют в сообщении.

Эксперты отметили изменения в структуре заболеваемости: за год число случаев дизентерии увеличилось в два раза, а заражений сальмонеллезом стало на 17,7% меньше.

Валентина Любашенко