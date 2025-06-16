Одна жительница ранена из-за атаки ВСУ на курское село

В результате атаки украинского дрона в поле около села Гончаровка Суджанского района Курской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам господина Хинштейна, в момент атаки курянка доила корову. Жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги. В тяжелом состоянии ее доставили в Курскую облбольницу.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов