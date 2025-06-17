Екатеринбургские депутаты соберутся на внеочередном заседании из-за остановок

Комиссия думы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности созовет внеочередное заседание, чтобы обсудить с администрацией работу по сносу остановочных навесов, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Ранее депутаты обращали внимание на отсутствие остановочных навесов на месте демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО). Депутат от «Единой России» (ЕР) Антон Швалев предложил сразу устанавливать новый навес на том месте, где был снесен старый.

В разговоре с журналистами депутат от «Единой России» Тимофей Жуков пояснил, что заседание по обсуждению замены остановочных навесов из-за сноса НТО должно было состояться 22 мая, однако в городской администрации попросили отсрочить его на две недели. На площадке комиссии администрация должна была согласовать действия по сносу НТО и замене снесенных остановочных навесов. Просьба об отложении была связана с тем, что врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру на пресс-конференции был задан вопрос о проблеме сноса навесов, что также потребовало внимания мэрии.

«Видимо, нашу комиссию администрация в заблуждение ввела в очередной раз. Потому что они брали тайм-аут на две недели, а прошло уже почти четыре. Это какое-то неуважение»,— заметил Тимофей Жуков.

Депутат от партии «Новые люди» Сергей Козлов обратил внимание, что проблема нехватки навесов не решена полностью. «Вот те, которые были всуе упомянуты на комиссии, проезжаешь — стоят остановки. Может, почаще адреса нам говорить?»,— задался вопросом он. При этом господин Козлов предположил, что сейчас действует неформальное указание главы города не сносить навесы, которые не смогут заменить новыми, а замена навесов ускорилась.

Депутаты приняли решение созвать внеочередное заседание комиссии с представителями администрации для обсуждения вопроса сноса остановочных навесов. Оно должно состояться на следующей неделе.

Напомним, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией, которые предполагают запрет работы НТО на туристических маршрутах в городе. В 2025 году с улиц Екатеринбурга планируется убрать более 1,3 тыс. торговых точек.

Анна Капустина